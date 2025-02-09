الإحتلال الإسرائيلي يستهدف مطار خلخلة العسكري جنوب سوريا

العالم - سوريا

وقال تليفزيون سوريا، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، إن «المطار الواقع جنوب البلاد يتعرض لاستهداف إسرائيلي».

ونفّذت القوات الإسرائيلية عملية توغل مفاجئة، فجر اليوم، في محيط قرية عين النورية شمال شرق بلدة خان أرنبة في ريف القنيطرة، حيث استمرت العملية لثلاث ساعات، انتهت بتدمير إحدى السرايا العسكرية التابعة للنظام السابق قبل أن تنسحب دون أي اشتباك معلن.

وبحسب بيان لما يسمى المرصد السوري لحقوق الإنسان، يأتي هذا التوغل في سياق التحركات العسكرية الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية، والتي تستهدف مواقع ذات طابع عسكري.

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وأشار المرصد السوري، مساء أمس، إلى توغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية خربة صيصون بمنطقة حوض اليرموك غرب درعا، بالتزامن مع تحليق طيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وشهدت مناطق ريف القنيطرة ودرعا في جنوب سوريا سلسلة من التوغلات الإسرائيلية المتكررة خلال الفترة الماضية، الممتدة ما بين سقوط النظام السوري السابق والشهر الجاري.

كما رصد المرصد السوري، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية شقت طريقا جديدا من جهة الجولان المحتل باتجاه ثكنة الجزيرة قرب قرية معرية في منطقة حوض اليرموك غرب درعا.