وحيدي لـ’العالم’: صواريخ إيران تتحدى العالم.. والمقاومة غيرت المعادلات

العالم - حكاية ثورة

وفي مقابلة حصرية مع قناة "العالم"، عبر برنامج"حكاية ثورة"، بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية في إيران، كشف وحيدي، تفاصيل مثيرة حول التطورات العسكرية الإيرانية، ودور محور المقاومة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وتناول وحيدي في حديثه قوة الصواريخ الإيرانية، ورد إيران على الاعتداءات الصهيونية، وموقف طهران من المفاوضات مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى دعم إيران لمحور المقاومة في غزة ولبنان واليمن.

العدد الكبير للصواريخ: تحذير للعدو

وأشار وحيدي إلى أن العدد الكبير للصواريخ الإيرانية يجعل العدو يفكر ألف مرة قبل التصعيد، مؤكداً أن إيران تمتلك ترسانة صاروخية ضخمة وقادرة على الردع.

ضربة الوعد الصادق: اختراق القبة الحديدية

وتحدث وحيدي عن الضربات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت الكيان الصهيوني رداً على الاعتداءات التي قام بها في استهداف قنصليتنا في دمشق، اغتيال الشهيد هنية، مضيفا أن الكيان الصهيوني نفسه جاء بكل امكانياته واستخدم كل امكانيات الولايات المتحدة في المنطقة، وجاءوا ايضا بوحدات الدفاع الجوي لتقوية دفاعاتهم، والعديد من دول المنطقة ساعدت، لكن رغم كل ذلك انجزت عملية الوعد الصادق الاولى ثم الثانية. مؤكداً أن في الوعد الصادق الثانية أكثر من 200 صاروخ اخترقت دفاعات العدو وأصابت مواقع عسكرية وأمنية مهمة.

وأشار الى أن الدعاية الصهيونية حول "القبة الحديدية" انكشفت أمام قوة الصواريخ الإيرانية.

الكيان الصهيوني في مأزق: طلب المساعدة من أمريكا

وأكد وحيدي أن الكيان الصهيوني وجد نفسه في مأزق كبير بعد الضربات الإيرانية، مما دفعه لطلب المساعدة من الولايات المتحدة، التي قدمت له منظومات "ثاد" الصاروخية. وأشار إلى أن الرد الإسرائيلي جاء متأخراً وضعيفاً.

إيران لن تتنازل عن قدراتها الدفاعية

وأكد وحيدي أن سياسة إيران الدفاعية واضحة، وأنها لن تتنازل عن صواريخها أو أي من قدراتها العسكرية. وأضاف أن الولايات المتحدة نظام استكباري وظالم، ولا مجال للتفاوض معها حول الأمن القومي الإيراني.

وأضاف بأي منطق نتخلى عن الامكانيات التي حصل عليها شعبنا وقام بايجادها، لماذا نتفاوض حولها مع طرف ظالم بلطجي مجرم، كل الجرائم التي حصلت في غزة، لو لا الدعم والسلاح الاميركي، ولو لم تفتح مخازن السلاح الاميركي بوجه الكيان الصهيوني لما استطاع ان يتركب كل تلك الجرائم، حتى الان اكثر من 50 الف شهيد، وهذه الارقام ربما ترتفع كثيرا لو تم رفع الانقاض واخراج الضحايا من تحتها، لماذا يجب ان نتفاوض مع نظام خبيث مجرم لا يعرف الانسانية على امكانيات شعبنا الدفاعية.

أمريكا غير جديرة بالثقة: لا مفاوضات جديدة

وانتقد وحيدي الولايات المتحدة بشدة، مؤكداً أنها أثبتت عبر تاريخ مفاوضاتها مع إيران أنها غير جديرة بالثقة. وأشار إلى أن واشنطن لم تلتزم بالتزاماتها في الاتفاق النووي، مما يجعل أي مفاوضات جديدة غير ذات جدوى.

المنطقة بلا أمريكا: الحلول تبدأ بخروجها

وأكد وحيدي أن وجود الولايات المتحدة في المنطقة هو مصدر المشاكل، مشيراً إلى أن خروجها سيسمح للدول العربية والإسلامية بحل قضاياها بشكل مستقل. وأضاف أن أمريكا هي من دمرت سوريا ونهبت ثرواتها، ودعمت الكيان الصهيوني في جرائمه ضد الشعوب العربية.

إيران تدعم محور المقاومة: انتصارات غزة ولبنان واليمن

وأشاد وحيدي بانتصارات المقاومة في غزة ولبنان واليمن، مؤكداً أن إيران تدعم محور المقاومة بشكل كامل. وأضاف أن هذه الانتصارات غيرت المعادلات الإقليمية والدولية، وأثبتت قوة الشعوب في مواجهة العدوان.

طريق المقاومة: تضحيات وشهداء

واختتم وحيدي حديثه بالتأكيد على أن طريق المقاومة يتضمن تضحيات وشهداء، مشيراً إلى أن هذه التضحيات هي جزء من مسيرة النصر. وأضاف أن قادة المقاومة حاضرون في الميدان، وليسوا بعيدين عن ساحات القتال مثل بعض القادة في العالم، مؤكدا أن إيران ستستمر في تعزيز قدراتها الدفاعية ودعم محور المقاومة، مشيراً إلى أن انتصارات الشعوب في غزة ولبنان واليمن أثبتت أن العدالة ستتحقق رغم كل التحديات. وأضاف أن إيران لن تخضع لأي ضغوط أو ابتزاز، وأن مستقبل المنطقة يبدأ بخروج القوات الأمريكية منها.

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