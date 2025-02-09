قناة العالم
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سوریا
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البحرين
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مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية
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إعلام عبري: مفاوضات المرحلة الثانية حماس غير ممكنة لانها قد تفكك الحكومة
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قراصنة مصريون يخترقون بث القناة 14 العبرية المقربة من نتنياهو
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جيش لبنان ينتشر بعدد من النقاط الحدودية في جرود الهرمل شمال شرق البلاد
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القناة 12 العبرية: الجيش الاسرائيلي مستعد للبقاء لفترة طويلة في سوريا
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طاهر النونو: لا تخيفنا تهديدات الاحتلال الاسرائيلي
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طاهر النونو: نحن حريصون على إنهاء الحرب لكننا لم نوقع على اي صك للاحتلال
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طاهر النونو: الجمهورية الاسلامية هي جزء اصيل من هذه المعركة المصيرية
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طاهر النونو: اخواننا في حزب الله كانوا شركاء لنا في نصرنا
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طاهر النونو: ايران وكل جبهات الاسناد كانت شريكا في نصرنا