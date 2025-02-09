الفرنسيون.. الغرب غير طريقة الحرب بغزة من القتل للتشريد

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ترامب وابنه المدلل نتنياهو، وبتحريض من ماكرون، قتلتم الإنسانية، تقول هذه اللافتة. بعد أشهر من الحرب، يمارس هذا الثالوث حربًا من نوع آخر. ومن أجل إحباطها، خرج الفرنسيون في مظاهرات حاشدة في العاصمة باريس بمشاركة سياسيين مؤكدين أن غزة للفلسطينيين، وأن فلسطين موحدة، فلا تهجير مقبول، ولا لسياسة قضم الأراضي الفلسطينية.

وقالت القيادية في حزب فرنسا الابية، ايلين غرونو، ان "ما نريده هو انهاء الاحتلال الاسرائيلي وليس مقترحات جديدة لتهجير الفلسطينيين وخدمة "اسرائيل". علينا ان نعمل على مساعدة الشعب الفلسطيني لا العكس وللاسف اليوم هناك تعاون كبير بين اوروبا و"اسرائيل" في جميع القطاعات ويجب ايقافها فورا".

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مسيرة جابت الشوارع وسط تفاعل كبير من الناس، مستنكرة الصمت الدولي. كما شاركت شخصيات حقوقية في الاحتجاج، داعيةً إلى الدفاع عن الحق الفلسطيني ومحاكمة مجرمي الحرب.

ومن جانبها قالت الناشطة الحقوقية الفرنسية، تادي تامون، ان "خرجنا اولا من اجل الشعب الفلسطيني وثانيا لرفض العقلية الاستعمارية التي يمارسها الغرب وعلى رأسهم امريكا لخدمة "اسرائيل" ومشاريعها التوسعية، لقد انهوا الحرب ولكنهم يطوقون حرية الشعب الفلسطيني ولن نصمت على ذلك".

إذن، هي إبادة من نوع آخر، وفقًا للمشاركين، الذين اعتبروا أن الغرب غير اسلوب الحرب من القتل إلى التشريد، مؤكدين صمودهم في مواجهة المخططات الصهيونية الهادفة إلى القضاء على الحق الفلسطيني.