نتنياهو يدعو لاقامة دولة فلسطينية بالسعودية.. تداعيات ومواقف

العالم - بانوراما

دعوة نتنياهو قوبلت بتنديد ورفض من الخارجية السعودية ومن الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي اعتبرت هذه الدعوة عنصرية ومنفلتة واستفزازية وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعلنت مصر عن استضافتها قمة عربية طارئة، لتناول ما وصفته بالتطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية. نتنياهو لم يكتف بهذه الدعوة بل قال إن التطبيع مع السعودية سيتم بعد تغيير الشرق الأوسط حسب تعبيره.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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