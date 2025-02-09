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بانوراما..

نتنياهو يدعو لاقامة دولة فلسطينية بالسعودية.. تداعيات ومواقف

نتنياهو يدعو لاقامة دولة فلسطينية بالسعودية.. تداعيات ومواقف
الأحد ٠٩ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه دعوة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقامة دولة فلسطينية في السعودية معتبراً أن فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد السابع من أكتوبر.

العالم - بانوراما

دعوة نتنياهو قوبلت بتنديد ورفض من الخارجية السعودية ومن الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي التي اعتبرت هذه الدعوة عنصرية ومنفلتة واستفزازية وخرقا سافرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأعلنت مصر عن استضافتها قمة عربية طارئة، لتناول ما وصفته بالتطورات الخطيرة للقضية الفلسطينية. نتنياهو لم يكتف بهذه الدعوة بل قال إن التطبيع مع السعودية سيتم بعد تغيير الشرق الأوسط حسب تعبيره.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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