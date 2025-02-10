العالم-العراق

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان أن العملية جاءت "استنادا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني في مطاردة ما تبقى من عناصر عصابات داعش المنهزمة".

وأضافت خلية الإعلام أنه "وفقا لمعلومات دقيقة وجهد نوعي من الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تم استهداف مضافة للإرهابيين بداخلها عدد من مجرمي عصابات داعش الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك بواسطة صقور الجو الشجعان بطائرات F_16، وسنوافيكم التفاصيل لاحقا".

وأوضحت أن "الانتصارات والعمليات النوعية تتوالى من قبل قواتنا الأمنية البطلة وسنواصل العمل الأمني المكثف للخلاص من الإرهاب الداعشي أينما يكون".