بقائي: من أهداف الثورة الاسلامية أن لا يأمر الآخرون على الشعب الايراني

العالم - ايران

جاء ذلك في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي X للمتحدث اسماعيل بقائي بمناسبة حلول الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وأورد بقائي، جزءا من مقابلة سابقة للفريق حسن طوفانيان رئيس ادارة الصناعات الدفاعية في عهد نظام الشاه البائد والذي كان مسؤولا عن المشتريات العسكرية حتى نهاية العهد البهلوي.

وذكر طوفانيان في المقابلة التي أجريت بجامعة هارفارد في اطار مشروع التاريخ الشفوي لايران مقولة للشاه قالها، حيث سأله طوفانيان "سيدي قررت الذهاب. الى اين تذهب؟ قال لي فخامته: لقد أمروني. هذه الجملة هي عين الحقيقة " لقد أمروني".

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وأكد المتحدث أن من أهداف الثورة الاسلامية أن لا يأمر الآخرون على الشعب الايراني.

وبيّن أن إيمان واعتماد الجمهورية الاسلامية اليوم مدعوم بالشعب، والارادة المستقلة في تحديد مصير البلاد هي من ثمرة هذه الثورة المباركة.