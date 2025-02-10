الرشق: تصريحات ترامب تعكس جهلا عميقا وغزة ليست عقارا للبيع

العالم - فلسطين المحتلة

وقال الرشق في تصريحات نقلتها وسائل إعلام فلسطينية، "غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرضنا الفلسطينية المحتلة".

وأضاف، "التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر العقارات، وصفة فشل وشعبنا الفلسطيني سيفشل كل مخططات التهجير والترحيل".

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وشدد الرشق على أن "غزة لأهلها، وهم لن يغادروها إلا إلى مدنهم وقراهم المحتلة عام 1948".

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يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، حيث قال إنه ملتزم "بشراء غزة وامتلاكها"، مع إمكانية منح أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط للمساهمة في تطويرها.