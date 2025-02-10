بدء مسيرات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في أرجاء ايران

العالم - ايران

ويشارك ابناء الشعب الايراني في هذه المسيرات الكبرى للتعبير عن وقوفهم مع ثورة الامام الخميني الراحل (رض) والشهداء والشعب الذي وقف بوجه اعتى الانظمة الدكتاتورية المدعومة من الامبريالية العالمية واسقطها في عام 1979 في ملحمة خالدة اثبتت بأن القدر يستجيب حتما لشعب اراد الحياة.

وفي طهران، ستُقام هذه المراسم عبر المسيرات الاثني عشر المعلنة باتجاه ميدان آزادي.

ومن المتوقع حضور مسؤولين عسكريين وحكوميين، بالإضافة إلى ضيوف أجانب في هذه المراسم.

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وسيغطي أكثر من 7200 صحفي ومصور الحدث في جميع أنحاء البلاد. كما أن وسائل الإعلام الدولية ستكون من بين الوسائل الإعلامية التي ستغطي ملحمة الشعب الإيراني.

ودعت أحزاب مختلفة، وتجمعات، ومسؤولون، وأكاديميون، وفنانون، ورياضيون عبر بيانات ورسائل الشعب للمشاركة بحماس في هذه المسيرات الكبرى. وستكون هذه المسيرة رمزًا لوحدة وصمود الشعب الإيراني في مواجهة الأعداء.