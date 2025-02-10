الاحتلال يشن عدوانًا على بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

العالم-فلسطين

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فجرت منزلاً، وأحرقت آخر بمنطقة الواد في البلدة.

كما خلفت قوات الاحتلال دماراً في محال تجارية، وممتلكات عامة وخاصة في السيلة الحارثة.

وتصدت المقاومة للعدوان الإسرائيلي، حيث دارت اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال، تمكنت خلالها المقاومة من إعطاب آلية عسكرية جراء تفجير عبوة ناسفة بمنطقة واد السيلة الحارثية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال احتجزت عدداً من الشبان خلال اقتحام البلدة، والتي تعرضت لعدة اعتداءات منذ بداية العدوان على جنين.

وفي حي الهدف بمدينة جنين، ألقت طائرة مسيرة للاحتلال قنابل على عدد من منازل المواطنين مع تواصل العدوان على المدينة لليوم الـ21 على التوالي.

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وخلال ثلاثة أسابيع استشهد 26 مواطناً أحدهم برصاص أجهزة أمن السلطة التي تعاونت مع الاحتلال في الهجمة على جنين من خلال ملاحقة المقاومين واعتقالهم.