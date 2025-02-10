ترامب يثير المزيد من الجدل.. كندا دولة غير قابلة للحياة وإمكانية ضمها قائمة!

العالم - الأميركيتان

وقال مراسلو البيت الأبيض في تقرير عقب مؤتمر صحفي استمر 30 دقيقة على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" خلال رحلته إلى نيو أورلينز: "صرح (ترامب) بأن كندا ليست دولة قابلة للحياة، لأنها لا تنفق ما يكفي على جيشها، لأنها تفترض أن الولايات المتحدة ستتكفل بحمايتها."

وفي تصريحات سابقة قال ترامب، "الأمر رائع إذا أصبحت كندا الولاية الأمريكية الـ51، أنا جاد في ذلك".

ترودو يرد على تصريحات ترامب

ورداً على هذه التصريحات، شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على استقلال كندا، مؤكداً أنها "لن تكون أبداً جزءًا من الولايات المتحدة".

كما أكد أن بلاده "تدافع عن قيم الحرية والتعددية الثقافية"، موجهاً انتقادات ضمنية لخطابات ترامب، التي وصفها بأنها "تحريضية وغير مسؤولة".



إقرأ أيضا.. ترودو يهدد بفرض رسوم جمركية إذا بدأ ترامب حربا تجارية مع كندا

تأتي هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة بين واشنطن وأوتاوا، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي الكندي ضمن حلف الناتو، حيث تضغط إدارة ترامب على كندا لزيادة ميزانيتها الدفاعية.

كما تأتي بعد الخلافات التجارية بين البلدين، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات الصلب والألمنيوم الكندي، مما أثار ردود فعل غاضبة من الحكومة الكندية.

في وقت سابق، أجرى ترامب وترودو مكالمة هاتفية لبحث هذه القضايا، وأسفر النقاش عن تعليق الرسوم الجمركية لمدة 30 يومًا بينما يعمل الجانبان على إيجاد حلول مشتركة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.