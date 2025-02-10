خليل الحية: ايران ستبقى مساندة لفلسطين ومقاومتنا لنكون معا في القدس

العالم - ايران

وفي الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، جدّد الحيّة من العاصمة طهران خلال مشاركته في الفعّاليات المقامة، التأكيد أنّ "إيران كانت وما زالت ونحن على يقين أنها ستبقى مساندة لحقّنا وقضيتنا".

وأضاف أنّ "مساندة إيران لغزة والوعد الصادق الأول والثاني أكّدا أنّه آن الأوان لإنهاء البلطجة الإسرائيلية".

وقال الحية ان هذه المساندة تعكس التزام إيران الثابت بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

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وأكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة: انتصر طوفان الاقصى بعدما توحد الشعب الفلسطيني بشعبه ومقاومته وبالايمان الذي تملك قلوب المؤمنين.

وقال خليل الحيّة، إنّ "طوفان الأقصى انطلق ليكون مقدّمة لتحرير فلسطين وإنهاء العدوان ورحيل الاحتلال".وفي معرض ردّه على تصريحات ترامب ونتنياهو حول تهجير سكّان غزّة، أشار الحيّة إلى أنّ "شعبنا الفلسطيني حمى طوفان الأقصى وهو لن يغادر أرضه"، مؤكداً أنّ "مشاريع أميركا وترامب والغرب إلى زوال".

كما توجّه بالتحيّة إلى "لبنان واليمن والعراق وإيران ولكلّ من دافع وقاتل إسناداً لغزة في طوفان الأقصى".

ولفت رئيس حركة حماس في غزة، إلى أنّ "طوفان الأقصى وحّد دم الشهداء فاختلط دمنا مع دم القادة والشهداء في لبنان والعراق واليمن وإيران".

وأردف الحيّة، قائلاً إنّ "عهدنا إلى أمتنا أنّ الشعب الفلسطيني لن ينسى أبداً كلّ من سانده وجاهد معه ولن يسامح المتخاذلين".