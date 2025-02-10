ايران.. مسيرات احتفالية بالملايين تعم أرجاء البلاد

العالم - ايران

في الذكرى السادسة والأربعين لإنتصار الثورة الاسلامية، مسيرات حاشدة تشهدها العاصمة الإيرانية طهران والمدن الأخرى في جميع أنحاء البلاد رغم الظروف الجوية الشتوية الصعبة.

في طهران لم يمنع الجو القارس والثلوج ابناء الشعب من النزول الی الشوارع، حيث انطلقت المسيرات الاحتفالية منذ الصباح الباكر.

في مدينة مشهد المقدسة وفيما تدنت درجات الحرارة الى ما دون الصفر درجة خرجت الحشود الى الشوارع في مسيرات رافعين العلم الإيراني وصور رموز الثورة الاسلامية ليخلقوا حماسة جديدة.

في محافظة خراسان الجنوبية شمال شرق ايران أظهر الشعب الثوري المخلص مشهداً رائعاً من الوحدة والتعاطف والولاء لمبادئ الثورة الإسلامية من خلال حضوره الحماسي والواسع النطاق في المسيرة.

وفي المحافظات الشمالية جيلان وجلستان ومازندران خرجت مسيرات كبيرة، كما شهدت محافظات قم واراك ويزد وهمدان هي أيضا مشاركة مليونية وحاشدة.

وفي معبر ميرجاوه، نقطة الصفر على الحدود الإيرانية الباكستانية، أقام الإيرانيون احتفالات ذكرى إنتصار الثورة الإسلامية.

وفي محافظة شيراز وأصفهان والمحافظات الجنوبية وجنوب غرب البلاد سيستان وبلوشستان وجهار محال بختياري وبندرعباس وخوزستان وكردستان وايلام أيضا خرجت مسيرات شارك فيها جمیع أطياف الشعب الايراني وكان لطلاب المدارس حضور لافت.

كما أحبط أبناء مدينة بوشهر الواقعة على ساحل الخليج الفارسي وجزيرة كيش أهداف الاستكبار العالمي من خلال مشاركتهم الواسعة في المسيرات الاحتفالية بالذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية مرددين شعار الموت لأمريكا و الموت لإسرائيل.

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