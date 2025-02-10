احتفال بذكری انتصار الثورة الاسلامية، في مسقط

العالم - مراسلون

في الذكری السادسة والأربعین لانتصار الثورة الاسلامیة في ایران، اقامت السفارة الایرانیة في مسقط مراسم إحیاء هذا الانتصار بحضور شخصیات سیاسة وبرلمانیة وثقافیة عمانیة وسفراء ودبلوماسیین وممثلین عن مختلف الدول بالاصافة إلی الإیرانیین المقیمین في السلطنة.

وفي هذه المناسبة هنأ السفیر الإیراني لدی سلطنة عمان، د. موسی فرهنك، المشاركین بحلول ربیع الثورة التی قادها الإمام الخمیني (رض).

وقال فرهنك:"في سفارة الجمهورية الاسلامية في مسقط، سعدنا بحضور الكثير والعديد من الايرانيين المتواجدين علی أرض السلطنة وكذلك عدد من المسؤولين الكبار في سلطنة عمان بما فيهم من وزارة الطاقة ووزارة الخارجية والحمد لله هذه المناسبة تجمعنا دائماً كل عام".

إن احدی القضایا المهمة في تنامي الثورة الاسلامیة الایرانیة تمثلت في انطلاقتها بوحي من ارادة الشعب حیث أصبحت واحدة من أكبر الحركات الشعبیة تحت قیادة رجل التاریخ العظیم الإمام الخمیني (رض).

وقال الكاتب والصحفي العماني صالح بن عبدالله البلوشي لقناة العالم:"لاشك بأن ايران طوال الأعوام السابقة حققت انجازات علمية وثقافية ورياضية في مختلف المجالات".

ورغم الحظر ومختلف المؤامرات استطاعت ایران مواصلة طریق تقدمها حیث تبوأت الیوم مكانة خاصة بین دول العالم.

الثورة الاسلامية الايرانية لم تكن ثورة لإيران فحسب بل كانت ثورة ايرانية لمستضعفي العالم حيث بدأت بانتصار للمستضعفين واليوم تستمر علی نفس النهج.

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