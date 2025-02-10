ترامب يكرر : غزة ليست عقارا للبيع

العالم - فلسطين

في مقاربة جنونية، وثقة عمياء، خرج الرئيس الاميركي دونالد ترامب بما يوضح أكثر خطته لقطاع غزة. الرئيس ترامب كرر مقترحه تهجير فلسطينيي غزة، مؤكدا أن دولا في الشرق الاوسط ستستقبل الغزيين؛ أما التاجر ترامب، فقد جاء بالجديد، حيث أكد التزامه بشراء قطاع غزة وامتلاكه بشكل كامل؛ بل ومنح أجزاء منه لدول إقليمية لإعادة بنائها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب: "ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، وقد أمنح أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لإعادة بنائها. سأحوّل غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية.

غزة موقع عقاري مميّز، لا يمكن أن نتركه. هناك دول في الشرق الأوسط، ستستقبل الفلسطينيين، بعد التحدث المباشر معي. سنعيد بناء غزة عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط".

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حركة حماس استنكرت تصريحات الرئيس ترامب، حيث اعتبر القيادي في حركة حماس عزت الرشق أن هذه التصريحات تعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة، مشددا على أن غزة ليست عقارا يُباع ويُشترى، وهي جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة.

وأكد الرشق أن التعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية تاجر عقارات وصفة فشل؛ وأن شعب غزة سيفشل مخططات التهجير، ولن يغادرها إلا إلى قراهم المحتلة عام 48.

تصريحات ترامب لاقت مباركة إسرائيلية، حيث وصف رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترح ترامب بأنه مقاربة ثورية وخلاقة، مشيراً إلى أن ترامب عازم على تنفيذ خطته؛ وأضاف أنه حصل على ضمان من ترامب بألا يشكل قطاع غزة مجدداً تهديداً لتل أبيب.

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من جهته، مصر عبّرت عن استهجانها من تصريحات نتنياهو واعتبرتها تضليلا في خضم الجهود التي بذلتها القاهرة منذ بدء العدوان على غزة، ومحاولة لتغطية انتهاكات الاحتلال، رافضة أية خطط لتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو الأردن أو السعودية، التي استنكرت بدورها تصريحات نتنياهو في واشنطن، بشأن إقامة دولة فلسطينية على الاراضي السعودية.

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