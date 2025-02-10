إردوغان: على 'إسرائيل' وحدها دفع فاتورة إعادة إعمار غزة

العالم - فلسطين المحتلة

وقال أردوغان في تصريح إنه "لا يمكن أن يحل السلام والهدوء والتنمية الإنسانية في مكان لا توجد فيه عدالة يتم تجاهلها لمصالح وحشية"، معتبرا أن "هيكلية الأمم المتحدة التي لا يوجد فيها تمثيل للعالم الإسلامي لا يمكنها أن تنشر العدالة لأنها غير عادلة بحد ذاتها".

ورأى أن "العالم بحاجة إلى فهم جديد ونظام عالمي جديد لحل مشاكله في جميع المجالات من الاقتصاد إلى الدبلوماسية ومن التجارة إلى الأمن"، داعيا إلى "بناء نظام عالمي عادل يحتضن الجميع ويرى بالاختلافات ثراء ضرورة ملحة وليست خيارا".

اقرأ ايضا:

الرئيس الإيراني يدعو إلى تحالف إسلامي لإعادة إعمار غزة

واعتبر أردوغان أن "المجتمع الدولي رسب في امتحان غزة ولم يستطع إيقاف جرائم الاحتلال"، لافتا إلى "أننا تلقينا تهديدات وعراقيل بسبب موقفنا من القضية الفلسطينية ووقوفنا إلى جانب قطاع غزة".

وأشار إلى أن الكيان المحتل "فشل في تحقيق أهدافه بغزة ويراوغ من أجل المماطلة في بنود اتفاق وقف إطلاق النار"، مبينا أن "التكلفة المالية للدمار في غزة تقدر بـ100 مليار دولار والمتسبب بها 'إسرائيل' وحكومة بنيامين نتنياهو".

اقرأ ايضا:

إردوغان: قطعنا التجارة والعلاقات مع 'إسرائيل' ولدي أمل بلقاء الأسد

وشدد على أنه "يجب تحصيل التعويض من الإدارة الإسرائيلية على الدمار الذي تسببت به في غزة ومن ثم البدء بعملية إعادة إعمار القطاع"، مضيفا: "يجب على نتنياهو البحث عن موارد لتعويض الأضرار البالغة 100 مليار دولار المتسبب بها في غزة بدلا من البحث عن مكان للفلسطينيين".

وجزم أردوغان أنه "لا أحد يمتلك القدرة على تعريض الشعب الفلسطيني لنكبة جديدة"، مشددا على أنه "يجب أن تعود المنازل والأراضي وأماكن العمل التي اغتصبتها 'إسرائيل' والمستوطنون إلى الفلسطينيين أصحابها الحقيقيين".