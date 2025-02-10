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ذكرى انتصار الثورة الإسلامية:

عبد السلام يبارك لإيران: تجسيد للقيم الإسلامية والإنسانية ضد الاستكبار

عبد السلام يبارك لإيران: تجسيد للقيم الإسلامية والإنسانية ضد الاستكبار
الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

بارك رئيس الوفد المفاوض لليمن محمد عبدالسلام، للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة حلول الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية.

العالم - إيران

وأعرب عبدالسلام، في منشور له اليوم على منصة ( إكس)، عن اعتزازه بهذا الانتصار الذي اعتبره تجسيدًا للقيم الإسلامية والإنسانية في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

وأشار إلى أن الثورة الإسلامية في إيران قد لعبت دورًا مهمًا في دعم القضية الفلسطينية، خصوصًا في أوقات التراجع، حيث استمرت في تقديم الدعم لحركات المقاومة في فلسطين ولبنان.

وأكد أن إيران، خلال عقود الثورة، كانت الدولة الإسلامية الأكثر وفاءً للقضية الفلسطينية، مما يعكس التزامها الثابت بمبادئها وقيمها.

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