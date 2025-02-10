عبد السلام يبارك لإيران: تجسيد للقيم الإسلامية والإنسانية ضد الاستكبار

العالم - إيران

وأعرب عبدالسلام، في منشور له اليوم على منصة ( إكس)، عن اعتزازه بهذا الانتصار الذي اعتبره تجسيدًا للقيم الإسلامية والإنسانية في مواجهة قوى الاستكبار العالمي.

وأشار إلى أن الثورة الإسلامية في إيران قد لعبت دورًا مهمًا في دعم القضية الفلسطينية، خصوصًا في أوقات التراجع، حيث استمرت في تقديم الدعم لحركات المقاومة في فلسطين ولبنان.

وأكد أن إيران، خلال عقود الثورة، كانت الدولة الإسلامية الأكثر وفاءً للقضية الفلسطينية، مما يعكس التزامها الثابت بمبادئها وقيمها.

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