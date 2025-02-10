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في برقية تهنئة بذكری انتصار الثورة الاسلامية..

المشاط: إيران ستظل نموذجا يحتذى به للشعوب المتطلعة للحرية والكرامة

المشاط: إيران ستظل نموذجا يحتذى به للشعوب المتطلعة للحرية والكرامة
الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.

العالم-اليمن

وجاء في هذه البرقية:

أبارك لفخامتكم حلول الذكرى الـ ٤٦ لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية ومن خلالكم لشعبكم العزيز.

إن انتصار الثورة الإيرانية بقيادة الإمام الخميني -رحمه الله - يعد حدثا تاريخيا استعادت به إيران مكانتها الإقليمية والدولية من موقع العزة والكرامة والسيادة والاستقلال، واستعادت معها القضية الفلسطينية قيمتها بما نالته من اهتمام الثورة الإسلامية وقيادتها الاستثنائية.

وإذ نثمن مواقفكم الثابتة والراسخة تجاه قضية الأمة المركزية ودعم حركات المقاومة في فلسطين ولبنان، فإننا نؤكد تضامننا الكامل معكم في مواجهة الهيمنة الصهيوأمريكية الساعية عبثا للإضرار بالجمهورية الإسلامية من خلال فرض عقوبات جائرة تستهدف الشعب الإيراني العزيز.

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إن إيران الثورة ستظل نموذجا يحتذى به للشعوب المتطلعة إلى الحرية والكرامة بعيدا عن سيطرة القوى الأجنبية الاستكبارية.

وإننا إذ نكرر لفخامتكم التهاني، نجدد حرص بلادنا على تعزيز العلاقات بين بلدينا لما فيه مصلحة شعبينا وشعوب أمتنا الإسلامية، آملين للجمهورية الإسلامية مزيدا من التقدم والقوة والاقتدار.

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