قناة العالم
الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥
٠٣:١٤ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
مقالات
غرافيك
برامج
أقسام أخری
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
من طهران
جوّا الصندوق
وثائقي '10
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
عاجل
اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال في محيط مخيم الفارعة جنوب طوباس
عاجل
الرئيس الامريكي ترامب: لا يوجد حق لعودة الفلسطينيين الى غزة ضمن خطتي
عاجل
المشاط:ايران ستظل نموذجا للشعوب المتطلعة للحرية بعيدا عن هيمنة الاجانب
عاجل
المشاط: نجدد حرصنا على تعزيز العلاقات مع ايران خدمة لشعبي البلدين والامة
عاجل
المشاط: صنعاء متضامنة مع طهران لمواجهة الهيمنة الصهيوامريكية ضد ايران
عاجل
الصحة بغزة:ارتفاع حصيلة العدوان الى 48208 شهداء و111655 مصابا
عاجل
اعلام الاحتلال:طائرة نتنياهو تجنبت اجواء كندا بسبب مذكرة اعتقال الجنائية بحقه
عاجل
مصادر فلسطينية: 3 اصابات برصاص الاحتلال وسط وغرب رفح جنوب القطاع
عاجل
مصادر سورية: تحرك لقوات الاحتلال بريف القنيطرة في سوريا نحو قرية ابوغارة
عاجل
مصادر فلسطينية: الاحتلال يفجر منزلا بمخيم الفارعة في طوباس