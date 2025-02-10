قاليباف: الشعب الإيراني أحيا عزّة الإسلام تحت قيادة الإمام الخميني (رض)

العالم - ایران

قاليباف الذي القى كلمة اليوم الاثنين في مدينة ارومية في شمال غرب ايران امام الجماهير المشاركة في مسيرات الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية : ان الشعب الإيراني، تماشيًا مع توجيهات الإمام الخميني (ره) وسماحة قائد الثورة الاسلامية، كان دائمًا حاضرا في الدفاع عن كيان النظام الإسلامي المقدس، وهذه المسيرة هي واحدة من مظاهر ذلك الحضور الجماهيري.

وتابع قاليباف: ان الشعب الإيراني العزيز، بتضحياته وتضحيات أبنائه، وبصبره وبصيرته ورجولته وشجاعته وإخلاصه، أعاد إحياء الإسلام وعزّة الأمة الإسلامية.

وأردف قاظلا : اليوم مرّت 46 عامًا على انتصار الثورة الإسلامية المظفرة بقيادة الإمام الخميني (رض)، واليوم نحتفل ليس فقط بذكرى الثورة الإسلامية، بل أيضا بانتصار الشعب الإيراني.

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وتابع : من بين إنجازات الثورة الإسلامية المظفرة، خلق الوحدة بين مختلف فئات الشعب وإحياء الروح الوطنية في البلاد.

كما أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن "المجلس يعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لحل المشكلات التي تواجه البلاد.

وأضاف: ان اعداء الثورة الإسلامية يعترفون بقدرات إيران الدفاعية، ويجب أن تسير فعاليات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في مسار أهداف الثورة.