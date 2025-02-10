تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في السعودية

العالم - العين الاسرائيلية

ضيف البرنامج المفكر الفلسطيني وليد محمد علي قال إن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اقامة دولة فلسطينية في السعودية تدل على مدى عمى البصيرة عند نتنياهو، وسبب هذا الامر الغطرسة والعنصرية والاستكبار.

وأضاف محمد علي: هذا المتغطرس والعنصري لا يرى الاخرين حتى لو كانوا يقدمون له خدمات جليلة هو لا يراهم، لا يراهم الا ملتزمين حرفيا بما يريد وما يملى عليهم، لا حق هو يرى لا للسعودية ولا لمصر ولا لأي دولة ان تقول لا، لا خيار امامها الا ان تقول نعم سننفذ ما تقول، وهذا انطلاقا من نظرتهم انهم الاسياد.

وتابع: هم لا فرق لهم اقامة دولة فلسطينية في السعودية او في غير السعودية، المهم اقتلاع الفلسطينيين، الهدف الرئيسي هو ان يقتلع الفلسطينيين، هم يقولون للسعودية مادام انتم تقولون اننا سنطبع العلاقات معكم بشرط اقامة دولة فلسطينية فلذلك اقيموا لهم دولة داخل السعودية، اما انتم فستجبرون على التطبيع معنا كما نريد، وهو بالواقع يريده تتبيعا وليس تطبيعا، لان مصطلح التطبيع هو مصطلح مظلل، هو تبعية هؤلاء الذين كانوا يتبعون اميركا للكيان الصهيوني، الولايات المتحدة مشغولة في جنوب شرق آسيا فنحن (اسرائيل) سنقود المنطقة.

وقال محمد علي: تصريحات نتنياهو الاخيرة عن السعودية بكل تأكيد تضر تماما بكل ما بنوا سابقا من محاولات لمد جسور مع السعودية والحصول على بعض الانجازات، لأنه اعمى بصيرة، نتنياهو الآن لا يفكر إلا بمستقبله الشخصي وكيف يبقى رئيسا للوزراء ويحتفظ بهذا العصفور الذي بيده وهو الحكومة لينجو من السجن والعقاب، نتنياهو لا يناقش انه فاسد ولا غير فاسد، لا يناقش انه اضر بالكيان او لا، نتنياهو لا زال يرفض محكمة رسمية يريدها محكمة حكومية.

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واوضح أن تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن تهجير ابناء قطاع غزة، يمكن تفسيرها بأكثر من إتجاه، لكن نتنياهو يريد ان يكمل اقتلاع الفلسطينيين، وألا يقيمون قرب الحدود، يعني نتنياهو ليس مع فكرة أن تقام للفلسطينيين دولة او كيان لا في سيناء ولا في الاردن لانها قرب حدود فلسطين، هو يريد ابعادهم، فيحكي احيانا الى اندونيسيا واحيانا الى الصومال واحيانا الى السعودية، وإبعاد الفلسطينيين هو يعتقد أنها ضمانة لاستقرار كيانه.

وقال محمد علي: نتنياهو لا يقيم وزنا لأحد، وليدرك ذلك جميع العرب، بالنسبة له نحن ادوات يستخدمنا لمصالحه، هو السيد، حتى شيمون بيريز الذي حصل على جائزة نوبل للسلام تحدث عن العقل اليهودي والمال العربي واليد العاملة العربية،هو يقول أنا سيدكم وانا صاحب العقل، انتم لديكم ثروات ويد عاملة لا تستطيعون أن تشغلوها.

وتابع: تصريحات نتنياهو عن السعودية لو جرت مع دونالد ترامب في جلسة ثنائية فسيوافق ترامب، لكن عندما يتم طرحها على مستشاري ترامب فلن يوافقون لأنهم سيدركون خطورة مثل هذه الخطوة، لذلك ترامب سيغير كثيرا من خططه لانه رجل عقارات ولا علاقة له بالسياسة.

وحول انسحاب جيش الاحتلال من محور نتساريم بالتزامن مع تصريحات نتنياهو الاخيرة، قال محمد علي: هذا الامر يذكرني بخطوة شارون عندما كان يقول نتساريم مثل تل ابيب وبعدها تم اجباره على تفكيك مستوطنة نتساريم، نحن نتحدث عن منطقة، ليس حاجزا أو غير ذلك، هي منطقة مساحتها 56 كيلومترا مربعا؛ 8 كيلومتر طول و7 كيلومتر، منطقة ضخمة اقيمت فيها قواعد ومؤسسات وبنى تحتية عميقة جدا، وهذه كانت هي الدولة التي تفصل بين طرفي القطاع، والتي منها كان ينطلق السيطرة على كل القطاع، ولذلك خطوة حماس بإطلاق الاسرى الاسرائيليين من دير البلح، دير البلح من المناطق التي كانت متضررة كليا ومسيطر عليها كليا من هذه القاعدة الكبرى المسماة نتساريم، فكان الاطلاق منها بهذا العرض الذي رأيناه امام الجميع ليقولوا: لنا اليوم التالي لا زلنا موجودين رغم نتساريم ورغم كل ما فعلتوه...

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