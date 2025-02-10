عرض منجزات دفاعية في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

العالم - ايران

واقامت الوزارة معرضا صغيرا في ساحة آزادي في غرب طهران والتي تتوافد الحشود الجماهيرية نحوها في هذا اليوم لعرض بعض منجزاتها الدفاعية.

فقد تم عرض صاروخ خرمشهر الباليستي والحاج قاسم والصاروخ الحامل للأقمار الصناعية "أميد"، وهي جزء من القدرات العسكرية والفضائية لإيران، في المسارات المؤدية إلى ساحة آزادي.

ويبلغ مدى صاروخ خرمشهر 2000 كيلومتر، ولديه القدرة على حمل رأس حربي بوزن 1800 كيلوغرام، كما يمكنه حمل عدة رؤوس حربية بدلاً من رأس واحد.

أما صاروخ "الحاج قاسم" الذي يبلغ مداه 1400 كيلومتر، فهو الجيل الجديد من صواريخ "فاتح 110" الموجهة بدقة، ويتميز بقدرته على التسلل من خلال أنظمة الدفاع الصاروخي.

كما تم عرض مركبة طوفان 4x4 العسكرية.

ومركبة طوفان هي مركبة 4x4 قادرة على مقاومة انفجار الألغام والمتفجرات بقوة عدة كيلوغرامات من مادة TNT، بالإضافة إلى توفير حماية ضد أنواع مختلفة من الرصاص ذات النواة الفولاذية.تم تصميم "طوفان" لتكون ذات حركية عالية وقدرة على اجتياز العقبات الوعرة، مع إمكانية عبور قنوات مائية بعمق 1.5 متر وتخطي عقبات عمودية بارتفاع 50 سنتيمترًا.

زورق دورية 8 متر (غولف)

زورق دورية 11 متر (ريب)

كما تم في هذا المعرض عرض إنجازات أخرى للوزارة في مجال الصناعة الجوية والطائرات بدون طيار.

بالإضافة إلى ذلك، تم عرض منصة إطلاق صواريخ فتح 360 التي تحمل 6 صواريخ في ساحة آزادي بطهران.