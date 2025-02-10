مصر تحذر تل أبيب: أي خرق سيرد بخرق

العالم - فلسطين

وجاء ذلك وفقا للصحيفة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، حيث أشارت إلى أن القاهرة حذرت بأن أي "خرق سيقابل بخرق".

ووفقًا للصحيفة العبرية، زار الوفد القاهرة يوم الجمعة الماضي، وتناول خلال الزيارة الترتيبات الأمنية المتعلقة بالمناطق الحدودية، بما في ذلك الحدود بين مصر وغزة، كما تم التطرق إلى قضية انتشار القوات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء.

وناقش الوفد الإسرائيلي التزام إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وبموجب الاتفاق، من المفترض أن يبدأ الكيان الإسرائيلي الانسحاب في نهاية المرحلة الأولى (اليوم 42) بعد إطلاق سراح 33 رهينة، على أن يكتمل الانسحاب في اليوم الخمسين لوقف إطلاق النار، أي خلال المرحلة الثانية أو في إطار تمديد المرحلة الأولى.

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كما ناقش الطرفان القضايا المتعلقة بالملاحق الأمنية لاتفاقية السلام بين الكيان ومصر. وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد الإسرائيلي أثار مسألة انتشار الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء بأسلحة ثقيلة. وعلى هذه الخلفية، أكد المسؤولون المصريون لنظرائهم الإسرائيليين أن "أي انتهاك للاتفاق من الجانب الإسرائيلي سيقابل بانتهاك من الجانب المصري".

وأكد الجانب الإسرائيلي أن هناك فقرات في الملاحق الأمنية بحاجة إلى تعديل، لأنها لا تلبي احتياجات الكيان. كما لوحظ أن الجانب المصري لم يبدِ أي اعتراض على عقد اجتماع آخر لبحث الموضوع "عندما تكون الأجواء مناسبة".

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