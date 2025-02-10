قناة العالم
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قطر
السعودية
سوریا
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البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
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إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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حماس: ناشدنا الوسطاء منذ اسبوع الزام العدو بتطبيق الاتفاق بالمرحلة الاولى
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حماس:ندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال والزامه ببنود اتفاق وقف اطلاق النار
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حماس:قرار المقاومة بعدم تسليم الاسرى يوم السبت يتحمل مسؤوليته نتنياهو
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رئيس السلطة الفلسطينية يلغي مخصصات عائلات الاسرى والشهداء والجرحى
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نواب في الكنيست يقاطعون كلمة نتنياهو ويتهمونه بالتخلي عن الاسرى
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اعلام الاحتلال: ازمة بصفقة التبادل ونتنياهو سيعقد مشاورات بالساعات القادمة
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ابو عبيدة: نؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق طالما التزم بها الاحتلال
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ابو عبيدة: سيؤجل الافراج حتى التزام الاحتلال وتعويض استحقاق ما مضى
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ابو عبيدة:سيؤجل تسليم اسرى الاحتلال المقرر الافراج عنهم السبت لاشعار اخر
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ابو عبيدة:العدو منع ادخال انواع المساعدات فيما نفذت المقاومة كل ما عليها