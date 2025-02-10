مخيم جنين.. 21 يوما من الحصار والتجريف والخسائر بالملايين

العالم - خاص بالعالم

21 يوما ولا زالت آليات الاحتلال العسكرية تحاصر مخيم جنين ضمن العملية العسكرية التي أطلق عليها السور الحديدي والتي امتدت الى القرى والبلدات المحيطة.

في بلدة السيلة الحارثية غربي جنين فجرت قوات الاحتلال منزلا وحرقت آخرا بحجة البحث عن مطلوبين.

في محيط مخيم جنين اغلقت الجرافات العسكرية مداخل المخيم وامداد طعام للجنود الذين تمركزوا في البنايات السكنية المرتفعة، مؤشرات تدلل بأن هذه العملية ربما تكون طويلة.

اما اهالي المخيم لا يزالون يحاولون الوصول الى منازلهم المدمرة رغم كل الخوف الذي لم يخيفهم.

شاهد ايضا.. في عمليَّات تطهير عرقيّ جديدة..الاحتلال يهجر الآلاف قسرًا بالضَّفَّة

وقالت سيدة فلسطينية من اهالي مخيم جنين لمراسلتنا هناك الزميلة راية عروق: انا كنت ذاهبة الى العمرة واتاني الخبر أن جيش الاحتلال دخل الى المخيم، ولم اعرف كيف أديت العمرة وانا احمل هم المخيم، وجاءني خبر أن اولادي مشتتين.. سنعود الى المخيم حتى وان عشنا في خيام.

شوارع ومربعات سكنية مدمرة.. لا منزل صالح للعيش في مخيم جنين، ورغم هذا تعمل طواقم بلدية جنين على محاولة لإعادة تأهيل ما تم تدميره.

وقال مدير العلاقات العامة في بلدية جنين، نسيم المطاحن، لقناة العالم: من خلال المناظر التي نراها، فالخسائر بالملايين، لأنه لم تتبق شبكة مياه ولا شبكة صرف صحي ولا خطوط اتصالات داخل الارض ولا خطوط كهرباء، وفي حي الغبس، وهو الخط الذي يفصل مخيم جنين عن جنين، أعماق التجريف فيها تبلغ اكثر من متر او متر ونصف، ولذلك فتقديراتنا الاولية للبنى التحتية متلفة بالكامل في مخيم جنين ومحيطه، وهذه التكاليف تعد بالملايين.

إخلاء مخيم جنين مطالبات قديمة من وزير الحرب، يسرائيل كاتس، قرار لم يتأخر في تنفيذه قادة الاحتلال، ولكن هذا الاخلاء بالنسبة لأهالي المخيم مؤقت، ولن يكون هذا الغياب عن مخيمهم طويلا.