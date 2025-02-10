إسماعيل رضوان: فلسطين ستبقى للفلسطينيين

العالم - فلسطين

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل رضوان، في تصريح لقناة الأقصى، أن فلسطين ستظل مُلكًا للفلسطينيين، مشددًا على أن "فلسطين ليست عقارًا يباع ويشترى".

واعتبر رضوان انسحاب الاحتلال من محور نتساريم انتصارًا لشعب فلسطين وهزيمة للعدو الصهيوني، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أكد سابقًا عدم انسحابه من المنطقة، لكنه فعل ذلك كما فعل شارون في عام 2005.

كما وصف رضوان مشاهد الإفراج عن الأسرى الصهاينة في غزة بأنها تمثل انتصارًا للمقاومة ووفاءً بالعهد لأسرى الحركة. وأكد أن اليوم التالي للحرب سيكون "فلسطينيًا خالصًا"، مشيرًا إلى التلاحم بين قيادة حركة حماس والمقاومة مع أبناء الشعب الفلسطيني.

إقرأ أيضا.. الرشق: تصريحات ترامب تعكس جهلا عميقا وغزة ليست عقارا للبيع

وأشار رضوان إلى نموذج الشهيد القائد يحيى السنوار، الذي جسد وجود القائد بين الجنود في ساحة المعركة، مؤكدًا أن حركة حماس تضع قادتها قبل جنودها، وأن دماء القادة ليست أغلى من دماء الأطفال الفلسطينيين. ووجه تحية للشهداء ولأسرهم ولأطفالهم وزوجاتهم الذين ارتقوا دفاعًا عن القدس.

وفيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة، وصفه رضوان بأنه كارثي وحجم الدمار فيه أكبر مما تعرضه وسائل الإعلام. ودعا حكومات وشعوب العالم العربي والإسلامي إلى إدخال المستلزمات الطبية والإغاثية إلى القطاع.

كما وجه تحية لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، الذين يتعرضون لعدوان واسع، محذرًا من أن الاحتلال ينقل تجربة التطهير العرقي والإبادة الجماعية من غزة إلى الضفة. ودعا رضوان الشعب الفلسطيني إلى استخدام كافة أنواع المقاومة في الضفة للتصدي لعدوان الاحتلال، مشيرًا إلى وجود مخططات صهيونية خبيثة تحاك ضد الضفة الغربية.