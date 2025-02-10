قناة العالم
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العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
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الاعلام العبري: نتنياهو ينوي تقديم اجتماع الكابينت الى صباح الغد
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حركة حماس: هناك خرق اسرائيلي واضح في الشق الانساني من الاتفاق
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حركة حماس: الادارة الاميركية شريكة في تعطيل اتفاق وقف اطلاق النار بغزة
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حركة حماس: الاحتلال تعمد المماطلة بتنفيذ المطلوب وابلغنا الوسطاء بذلك
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حماس: الاحتلال خرق اتفاق غزة منذ اليوم الاول
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الاعلام العبري: عوائل الاسرى تغلق شارعا في تل ابيب للمطالبة باكمال الصفقة
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مصادر عبرية: انخفاض قيمة الشيكل بعد اعلان حماس تاجيل الافراج عن الاسرى
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مصادر عبرية: نتنياهو يجري تقييما للوضع بشان الصفقة بعد تصريحات حماس
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عائلات اسرى الاحتلال: نطالب الحكومة بتجنب اي اجراءات تمس بتنفيذ الاتفاق
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عائلات اسرى الاحتلال: نطالب الحكومة تجنب اي اجراءات تمس بتنفيذ الاتفاق