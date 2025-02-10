ترامب يروج أوهامه حول غزة مجددا: لا حق عودة للفلسطينيين

العالم - فلسطين

وأكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنّ "الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة بموجب خطة السيطرة على غزة"، على الرغم من التنديدات الدولية، بعد تصريحاته السابقة بشأن "الاستيلاء" على قطاع غزة و"شرائه".

وردّ ترامب على سؤال لمذيع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، عما إذا كان سيحق للفلسطينيين العودة، قائلاً: "كلا، لن يعودوا"، معقباً بالقول: "سيحصلون على مساكن أفضل بكثير".

وأضاف: "بعبارة أخرى، لن يكون لدى سكان قطاع غزة خيار العودة، ونتحدث عن بناء مكان دائم لهم وفق خطتي"، مبرراً ذلك بأنه "إذا اضطروا إلى العودة الآن، فستمر سنوات قبل أن يحدث ذلك. إنه غير صالح للسكن"، على حد تعبيره.

وفي الوقت نفسه،أكد أنه سيمتلك هذه الأرض وسيحتفظ بقطاع غزة لنفسه، قائلاً: "أفكر فيه باعتباره صفقة عقارية، وسيكون مكاناً جميلاً على الكرة الأرضية".

كذلك، أشار إلى اعتقاده بأنه يمكنه التوصل إلى اتفاق مع مصر والأردن، مع تأكيده أن أميركا "تعطيهم مليارات ومليارات الدولارات سنوياً".

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وكان ترامب قد اقترح سابقاً، أن تتولى الولايات المتحدة الأميركية "إدارة" غزة، وأن تنشئ ما سمّاه "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد تهجير سكان القطاع إلى دول أخرى، بما في ذلك مصر والأردن.

وتكرر طرح ترامب لهذه الفكرة منذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي، لكنها قوبلت برفض قاطع من الدول العربية والفلسطينيين، وأيضاً من عدة دول أوروبية.

وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الأميركي عقد مباحثات مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، دون أن يحدد موعداً لذلك.