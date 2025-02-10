الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥
٠٦:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-02-2025

الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 09-02-2025

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش 07-02-2025