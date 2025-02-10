الضفة المحتلة.. تصعيد مستمر وتهجير قسري

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وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال هجرت بالقوة القهرية عشرات آلاف الفلسطينيين في إطار هجومها العسكري ضد المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية.



وقد أجبر السكان على مغادرة منازلهم عبر مسارات فرضتها القوات الإسرائيلية، وسط إجراءات مهينة وحاطة بالكرامة، وفي ظل أجواء جوية باردة.

الى ذلك نقلت صحيفة 'هآرتس'، عن ضباط وجنود في جيش الاحتلال ، أن قائد المنطقة الوسطى أعطى أوامر بقتل كل من يعمل في الأرض في مناطق العمليات في الضفة الغربية بزعم زرعهم ألغاما.



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