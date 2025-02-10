قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
شرق آسيا
آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
ضيف وحوار
نقطة تواصل
جوّا الصندوق
جوّا الصندوق
وثائقي '10
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
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اصابة شاب برصاص الاحتلال بقدميه قرب الجدار الفاصل شمال طولكرم
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حمدان: توافقنا على حكومة وحدة ومنفتحون على اي خيارات يتم التوافق عليها
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اسامة حمدان: تعطيل خطوات الوحدة الوطنية ياتي من رام الله وحركة فتح
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اسامة حمدان: توافقنا على حكومة وحدة ومنفتحون لاي خيارات يتم التوافق عليه
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القيادي بحماس اسامة حمدان: ما فعلناه ردة فعل ولن نلتزم إلا بما اتفقنا عليه
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بن فرحان:ندعم الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون واتخاذ موقف موحد
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بن فرحان: السعودية تعارض اي خطة لتهجير الفلسطينيين من غزة
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وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره السعودي اوضاع فلسطين وقطاع غزة
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الاعلام العبري: نتنياهو ينوي تقديم اجتماع الكابينت الى صباح الغد
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حركة حماس: هناك خرق اسرائيلي واضح في الشق الانساني من الاتفاق