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وسط وجود الآلاف تحت الأنقاض..

نقل 19 شهيدا و14 جرحى للمستشفيات خلال يوم في غزة

نقل 19 شهيدا و14 جرحى للمستشفيات خلال يوم في غزة
الإثنين ١٠ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر طبية في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 48,208، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

العالم - فلسطين

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,655، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 19 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 14 شهيدا انتشلت جثامينهم، وشهيدان متأثران بإصاباتهما، و3 شهداء جدد، و15 اصابة نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

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