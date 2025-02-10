بالفيديو...متظاهرون صهاينة يطالبون نتنياهو بإتمام صفقة التبادل

العالم-الاحتلال

وطالب المتظاهرون باستكمال كل مراحل صفقة تبادل الأسرى.

وقال أهالي الأسرى الصهاينة، إنهم تقدموا بطلب عاجل إلى الدول الوسيطة، للمساعدة الفورية في إيجاد حل سريع وفعال، يعيد تنفيذ الصفقة إلى مسارها الصحيح.

المظاهرات

وطالبوا حكومة نتنياهو بالامتناع عن أي خطوات قد تعرض تنفيذ الاتفاق للخطر، والعمل على استمراره لضمان إطلاق سراح الأسرى.

إقرأ أيضا.. القسام تعلن تأجيل الافراج عن الأسرى 'الإسرائيلين' حتى إشعار آخر

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت، إنه "في ظل إعلان حماس وقف إطلاق سراح الأسرى لديها، أعلن مصدر سياسي أن نتنياهو يجري حاليا مشاورات مع القيادة الأمنية، ويعتزم تقديم جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني غدا إلى ساعات الصباح".

وكان الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، قال إن قيادة المقاومة قررت تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم 15 فبراير/شباط حتى إشعار آخر.

وبين "أبو عبيدة"، في تغريدة له على منصة "تيليجرام"، يوم الاثنين، أن قيادة المقاومة راقبت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه ببنود الاتفاق، وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى هذا السبت.