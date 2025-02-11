جيش الاحتلال ينفذ عمليات تفجير في بلدتي يارون وعيترون جنوب لبنان

العالم-لبنان

وأوضحت المصادر أن جيش الاحتلال نفذ ليلا عملية نسف كبيرة في بلدة يارون، وتفجيرات عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية.

وأظهرت مقاطع فيديو عمليات النسف والتفجير الكبيرة بالمنطقة وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان.

لبنان

ولا يزال جيش الاحتلال يواصل سلسلة خروقاته في جنوب لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بتوغل دبابة باتجاه الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة يارون، في حين تقدمت ناقلة جند باتجاه حي الصوانة عند الأطراف الشمالية الشرقية للبلدة ظهر الاثنين.

كما أضافت أن عدد من الدبابات وجرافة عسكرية توغلت باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب، وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، من بعدها قامت بالانسحاب.

لبنان

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن "جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا نيران أسلحتهم الرشاشة بشكل مباشر على أحد المنازل في حي الصوانة في بلدة يارون، بالتزامن مع اقتحام عدد من الجنود للمنزل".

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