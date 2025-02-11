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اللواء باقري يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة العماني

اللواء باقري يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة العماني
الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، نظيره العُماني الفريق الركن "عبد الله خميس الرئيسي" بهدف تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين على المستوى الإقليمي.

العالم - ايران

والتقى رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عُمان، الفريق الركن" عبدالله بن خميس الرئيسي "، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء "محمد باقري" في مقر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية.

يأتي هذا اللقاء في إطار تطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين على المستوى الإقليمي.

وقد وصل رئيس أركان القوات المسلحة لسلطنة عُمان إلى طهران بدعوة رسمية من اللواء باقري مساء أمس الاثنين، ومن المقرر ان يقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة معرض قدرات القوات المسلحة الإيرانية، كما سيلتقي قادة القوات المسلحة في البلاد.

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