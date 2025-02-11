حماس تعلن تأجيل الإفراج عن الأسرى حتى إشعار آخر وترامب يهدد

العالم _ خاص بالعالم

وقالت حماس إن تأجيل إطلاق سراح الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق، مشيرة إلى أنها تعمدت أن يكون تأجيل الإفراج عن الأسرى قبل 5 أيام من التسليم لإعطاء الوسطاء فرصة الضغط على الاحتلال، وإبقاء الباب مفتوحا لتنفيذ التبادل بموعده إذا التزم الاحتلال.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء وقف إطلاق النار في قطاع غزة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، مشيرا إلى أنه قد يعتبر السبت المقبل موعدا نهائيا.



ترامب: إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت، سأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار.. أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعد الرهائن من غزة، حماس ستكتشف ما أعنيه بهذا التهديد. قد أتحدث مع نتنياهو بشأن اعتبار السبت موعدا نهائيا.

مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اكد ان تل ابيب تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية.

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وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو بدأ مشاورات أمنية في ضوء موقف حماس الأخير .

بدوره، اعتبر وزير الحرب يسرائيل كاتس أن إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح الأسرى يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار مشيرا الى انه إصدر تعليماته للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة فيما الغت القيادة الجنوبية للجيش إجازات الجنود استعدادا لاستئناف القتال في حال انهار الاتفاق.

كما قال وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إن الرد الوحيد على بيان حماس يجب أن يكون هجوما ناريا واسعا من الجو والبر، ووقف كل أشكال المساعدات لغزة.

وفي السياق، قال موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول إسرائيلي قوله إن موقف حماس بتأجيل الإفراج عن الأسرى قد يكون ردا على خطة ترامب للاستيلاء على غزة.