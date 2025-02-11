أميركا.. مصرع شخص وإصابة آخرين في تصادم طائرتين خاصتين بأريزونا

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وأفادت كيلي كوستر، منسقة التخطيط الجوي والاتصالات في المطار، بأن الحادث وقع عندما اصطدمت طائرة رجال أعمال متوسطة الحجم بطائرة أخرى من نفس النوع كانت متوقفة في منطقة خاصة. وذكرت السلطات أن إحدى الطائرتين مملوكة لمغني فرقة "Mötley Crüe" فينس نيل.

وقع التصادم قبل الساعة 3 مساءً بقليل، عندما انحرفت طائرة "Learjet 35A"، المسجلة باسم شركة نيل "Chromed in Hollywood"، عن المدرج بعد هبوطها، مما أدى إلى اصطدامها بالطائرة المتوقفة، وفقًا لإدارة الطيران الفيدرالية (FAA).

كانت طائرة "Learjet" قادمة من أوستن، وعلى متنها أربعة أشخاص، بينما كانت الطائرة الأخرى من نوع "Gulfstream" تحمل شخصًا واحدًا فقط.

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من جهته، صرح الكابتن ديف فوليو من إدارة إطفاء سكوتسديل بأن اثنين من المصابين تم نقلهما إلى مراكز متخصصة لعلاج الإصابات الخطيرة، بينما تم نقل شخص آخر إلى المستشفى بحالة مستقرة. وأكد فوليو أن شخصًا واحدًا لا يزال عالقًا داخل إحدى الطائرتين، وأن فرق الإنقاذ تبذل جهودًا مكثفة لإنقاذه.

وأكدت كوستر أن المدرج تم إغلاقه على الفور وسيظل مغلقًا حتى إشعار آخر لحين انتهاء التحقيقات وإزالة آثار الحادث.