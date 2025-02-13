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الملك السعودي وولي العهد يهنئان الرئيس الإيراني

الملك السعودي وولي العهد يهنئان الرئيس الإيراني
الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٥ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، للرئيس مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة "ذكرى اليوم الوطني".

العالم - ايران

وأعرب الملك السعودي عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس مسعود بزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بمناسبة "ذكرى اليوم الوطني".

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وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس، ولحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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