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بري: دعوة 'نتنياهو' لإقامة دولة فلسطينية بالسعودية عدوان صريح 

بري: دعوة 'نتنياهو' لإقامة دولة فلسطينية بالسعودية عدوان صريح 
الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٥ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن دعوة رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية هي بمثابة عدوان مبيت وصريح يستهدف سيادة السعودية.

العالم - لبنان

وحسب موقع العهد الاخباري، أضاف الرئيس بري، ان هذه الدعوة تكشف حقيقة السياسة العدوانية "الإسرائيلية" العابرة للحدود ولسيادة الدول المستقلة والمُهددة لأمنها وهويتها ووحدتها إستقرارها وهي أيضًا محاولة مكشوفة للقضاء نهائيًا على القضية الفلسطينية وإجهاض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة ورفض التوطين وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

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وقال بري: "الإدانة والشجب لمثل هذه الرغبات والمشاريع والنوايا لا يكفيان، فكما حذرنا في السابق نحذر اليوم، من أن فلسطين لم تكن في يوم من الأيام قضية عقارية كما يحلو للرئيس ترامب مقاربتها، وأن الدفاع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني ليس دفاعًا عن جغرافيا أو عن شعب بعينه، إنما هو أولًا وأخيرًا دفاع عن الأمن القومي العربي بدءًا من فلسطين مرورًا إلى حدودها مع لبنان انطلاقًا من جنوبه وصولًا إلى الأردن وسورية ومصر وليس انتهاء في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية وكل الوطن العربي من محيطه إلى خليجه".

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وقال: "إننا إذ نتضامن مع المملكة العربية السعودية ونثمن عاليًا مواقف قيادتها الحاسمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وكذلك مواقف الأشقاء في مصر والأردن، ندعو النظام الرسمي العربي والمجتمع الدولي إلى وقفة تاريخية عملية وجادة لمجابهة هذه المخططات بكافة السبل المشروعة والمتاحة حفاظًا على آخر ما تبقى من كرامة وسيادة وإستقلال وهوية عربية"، سائلًا: "هل نحن فاعلون قبل فوات الأوان؟".

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