شاهد موقف القمة الأفريقية من دعوات تهجير الفلسطينيين!

العالم – خاص بالعالم

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي وخلال الجلسة الافتتاحية للقمة حذر من الدعوات إلى تهجير الفلسطينيين مؤكدا أن استمرار حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية يعد عارا على الإنسانية ومنتقدا الصمت الدولي تجاه الأوضاع في غزة ومشددا على استمرار دعم الاتحاد الافريقي للقضية الفلسطينية بكل قوة.



وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي:" نرى الصمت المطبق من العالم رغم هذا المشهد المرعب الذي يعيشه أهل غزة بل إن بعضهم يطالب بترحيل الفلسطينيين الأمر الذي يفاقم الوضع. الشعب الفلسطيني البطل يبقى صامدا، كما ظل وسيظل الاتحاد الأفريقي بجانبه بكل قوة وحزم".



رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد رفضه المطلق لأية دعوات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه معتبرا أن هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة.



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وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس :"واهم من يعتقد ان بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة، أو تهجير شعبنا الفلسطيني والاستيلاء على أي شبر من أرضنا.

المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون في غزة، هو مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948 تنفيذا للقرار الأممي 194".



الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال إن الشعب الفلسطيني عانى أكثر من اللازم معتبرا أن السلام ممكن في الشرق الأوسط ويبدأ بالتقدم نحو حل الدولتين.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من جانبه أكد رفضه القاطع لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه واصفا ذلك بالوحشية.

وخاطب اردوغان واشنطن بالقول إن تصديق أكاذيب الصهاينة والعبث بأوضاع المنطقة طريق وحسابات خاطئة لن تؤدي سوى لمفاقمة جراحها.

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