شاهد مافعله الإحتلال بالأسرى الفلسطينيين قبل إطلاق سراحهم!

العالم – خاص بالعالم

333 اسيرا من قطاع غزة اعتقلوا بعد عملية طوفان الاقصى تم الافراج عنهم ضمن المرحلة السادسة من صفقة تبادل الاسرى ووقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال الاسرائيلي.

حافلات الاسرى دخلت الى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.. وقال الأسرى إن الاحتلال الإسرائيلي نفذ فيهم خلال الحرب أبشع أشكال التعذيب والتنكيل والتجويع.



واضافوا ان ظروفهم في السجون كانت صعبة للغاية ولا أحد يحتملها، حيث انه منذ عام ونصف لم يكن لديهم وسيلة اتصال وكانوا معزولين عن العالم.



حركة حماس باركت للاسرى وعوائلهم هذا الإنجاز الوطني الكبير على طريق التحرير والعودة. واضافت ان هذه اللحظات عانق فيها الاسرى الحرية هي خطوة جديدة في مسيرة الطويلة نحو القدس. وادانت حركة حماس جريمة الاحتلال بوضع شعارات عنصرية على ظهور الاسرى ومعاملتهم بعنف في انتهاك فاضح للقوانين الإنسانية.



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فيما اكدت حركة الجهاد الاسلامي ان السلوك العنصري واللاإنساني الذي قامت به السلطات الاسرائيلية يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال ويعكس إحساسه العميق بالهزيمة. واضافت انها تدين ايضا بأشد العبارات الجريمة العنصرية التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الأسرى المحررين.



الاسرى اضرموا النيران بملابسهم التي ارغمهم الاحتلال على لبسها والشعارات التي كانت عليها، وتمت عملية الحرق فور وصولهم إلى قطاع غزة، حيث تجمعوا في ساحة مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس جنوبي قطاع غزة، وأضرموا النيران في تلك الملابس.



واكد الاعلام العبري ان إلباس الأسرى الفلسطينيين زيا بعبارات ونجمة داود إفلاس وضعف واضح.. وهذا كان مشهد الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومة، خرجوا وهم اصحاء الجسد بدون ارغامهم على اي شيء يرفضونه، مقابل مشهد للاسرى الفلسطينيين يظهر معاملة الاحتلال غير الانسانية لهم وخرقه لكل الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق الاسرى.

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