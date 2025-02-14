حماس تحذّر من إنهيار اتفاق وقف إطلاق النار في هذه الحالة!

العالم – خاص بالعالم

الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة قال أن كتائب القسام ستفرج عن ثلاثة أسرى إسرائيلين وهم ساشا الكسندر تروبنوف، وساغي ديكل حن ويائير هورن.



في حين أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها ستفرج عن الروسي الإسرائيلي ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من صفقة التبادل.



وبالسياق ذاته قال مكتب إعلام الأسرى أنه سيتم السبت في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى الافراج عن ستة وثلاثين أسيرا محكوما بالمؤبد و ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين أسيرا من غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر عام2023.



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وبعد إعلان أبو عبيدة، سارع مكتب رئيس وزراء الكيان أن قائمة حماس المرسلة مقبولة لدى حكومة الاحتلال.

فيما حذر قادة حركة حماس من أن الاتفاق قد ينهار إذا لم يتم إدخال الكرفانات والمعدات الثقيلة إلى القطاع الذي من المقرر أن يبدأ يوم الأحد، مشيرين إلى أنه سيكون هناك رد فعل من الحركة بهذا الشأن.

وأشار القيادي في حماس، أسامة حمدان، إلى أن حماس مستعدة أيضًا للبدء في مفاوضات المرحلة الثانية يوم الاثنين.



وأكدت مصادر نجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأن الوسطاء أكدوا التزام الأطراف بتنفيذ جميع بنود الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني.

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