كاميرا العالم ترصد عودة الحياة لمدينة جنين.. إليكم التفاصيل!

العالم – خاص بالعالم

هذه مدينة جنين تبعد عن مخيمها أمتارا قليلة، بدأت تعود تدريجيا لحياة غابت عنها أشهرا طويلة بفعل الاقتحامات المتتالية، ثمة ما يقوله الناس هنا.

الاحتلال يريد مخيما وديعا بدون مقاومين يطالبون بحقهم بالعودة، او لاجئين يثبت وجودهم بقضية اللاجئين.



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أما الاحتلال كان قد طالب مسؤولين في مدينة جنين بإعادة الحياة وترميم الشوارع في المدينة برغم الاجتياح المستمر لمخيم جنين، أما المخيم فلا يزال الاحتلال يجتاحه ويثبت فيه يافطات كتب عليها اسماء أحياء بالعبرية، محاولا تغيير الجغرافيا الفلسطينية.

عزل مخيم جنين عن المدينة، بالتزامن مع تواجد اليات الاحتلال العسكرية في شوارع المدينة، مشهد يسعى الاحتلال لتصويره بأنه اعتيادي، بيد أن الفلسطينيين يدركون بأن مآرب الاحتلال لن تكون إلا عبثية.

الاحتلال يحارب الفلسطينيون في جنين ومخيمها بكل شيء، حتى برفضهم التعايش مع وجود الاحتلال، ولكن الناس هنا يعرفون كيف يكون العيش مقاومة، وكيف يرفضون العيش أيضا مقاومة.

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