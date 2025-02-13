شاهد/ إنطلاق النسخة الـ 2 من كأس الأمل الإعلامي في أهواز الإيرانية

العالم – خاص بالعالم

تحت سقف واحد يتنافس المتنافسون: ثلاثة محاور رئيسية جهاد التفسير وجهاد الخدمة وجهاد صناعة الأمل أصبحت ملتقا لأكثر من أربعين مجموعة إعلامية تتنافس على أكبر قدر ممكن من النشر لتلك المحاور.

من خلال المشاركة في أكبر مسابقة إعلامية نظمتها منظمة التعبئة الإعلامية في خوزستان جنوب غربي إيران.

وقال العميد مسعود فلاحي مساعد قائد الحرس الثوري في خوزستان:"اليوم إعلاميين وصحفيين في مدة يومين بدعوة الحرس الثوري في محافظة كوزستان يتسابقون بالمسائل الإعلامية حيث يتسلمون المسائل بالمحافظة ويعكسونهم على النحو الموجود".



وقال سجاد بهمني مدير الإعلام التعبوي في محافظة خوزستان :"جهاد التبيين هو جهاد الأمر والصناعة هذه المحاور الرئيسية التي ركزت عليها المسابقة التي سوف تكشف الطاقات والمهارات لدى الإعلاميين في المحافظة بعدها ستقام المسابقة الوطنية".

وقالت زينب أهوازي مراسلة قناة خوزستان :" أنا أول مرة أشارك بهذا التحدي الإعلامي هو تحدي فريد من نوعه لأنه يشارك أكثر من 250 مراسل وإعلامي وناشط اجتماعي في هذا التحدي، هو تحدي إيجابي ويحكس الأمل في المجتمع تحدي جميل وإن شاء الله أن محافظة خوزستان راح تحصل على المرتبة الأولى.



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المسابقة أكدت على ركيزتين مهمتين من ركائز التقدم والتنمية الوطنية وهما "الإعلام والصناعة" بهدف كشف أهداف الثورة الإسلامية في مجال التقدم والتنمية المستدامة.

وقال محمد زنكنه مراسل قناة خوزستان :" المسابقة سوف تنمي المستوى التعليمي والمهني لدى الإعلاميين وهي تعتبر أيضا كمنصة مهمة يتعرف من خلالها الإعلاميين على بعضهم ويتبادلون الخبرات ويجب أن يكونوا يتبادلون الخبرات".

خوزستان والتي أحرزت المرتبة الأولى في المسابقة الإعلامية الوطنية للعام المنصرم، مرة أخرى يتسابق إعلاميها لإحراز نتائج متقدمة يترشحون من خلالها للمسابقة الوطنية المقبلة في البلاد.

تعد المسابقة الإعلامية بحد ذاتها منصة مثالية للكشف عن القدرات والطاقات الإعلامية وتحفيز وتشجيع الإعلاميين نحو التألق والإبداع والتقدير من الإنجازات التي أسهمت في تطوير وتنمية البلاد ماضيا وحاضرا.

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