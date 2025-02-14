السفارة الإيرانية في السودان تحيي الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة

العالم – خاص بالعالم

الذكرى السادسة والاربعون للثورة الاسلامية الايرانية والعيد الوطني للجمهورية الاسلامية الايرانية كانتا حاضرتين بالسودان باحتفائية اعدت لها السفارة الايرانية بالسودان.

اكد من خلالها السفير الايراني حسن شاه حسيني ان الثورة الاسلامية الايرانية نبراس مضيء لعتمة الظلم والجهل وأنها جاءت لنصرة المستضعفين، كما اشار للتطور الذي حدث في ايران في السنوات الاخيرة.



وقال حسن شاه حسيني سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدي السودان:"إن الثورة الاسلامية بقيادة الامام الخميني رحمه الله كانت حدثا كبيرا في القرن العشرين الميلادي والتي لا يمكن تجاهل أثرها في المنطقة وفي كل العالم الاسلامي، فقد احييت هذه الثورة في المسلمين كافة مستضعفي العالم روح الامل والمواجهة ضد الظلم".



الذكرى كانت حضورًا لعدد من الوزراء والسفراء وقادة العمل السياسي والمجتمعي في السودان اشار من خلالها وزير المالية والتخطيط السوداني جبريل ابراهيم للدور الذي تلعبه الجمهورية الاسلامية عبر انفتاحها في علاقاتها الخارجية واكد علي متانة العلاقات بين السودان والجمهورية الاسلامية الايرانية.



شاهد أيضا..سفير ايران لدى السعودية: طهران والرياض نحو تطوير وتوطيد تعاون ثنائي



وقال د جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني:"إن العلاقات السودانية الايرانية علاقات قديمه وراسخة وهي علاقات إخاء وصداقة عميقة مبنية على أسس قوية قيمة وعادلة تتمثل في تبادل المنافع بشتى المجالات".



ما يجمع بين الشعبين السوداني والايراني اكثر مما يفرقهما وكان هذا شعار جمعية الصداقة السودانية الايرانية التي تتطلع لمزيد من التمازج بين الشعبين في كافة المجالات.



وقال خليل الصادق/رئيس جمعية الصداقة الشعبية الايرانية:"نسعى لتعريف كافة رجال الاعمال والشركات على ما يمكن ان يتاح لهم من فرص داخل إيران ونسعى للتنسيق ما بين المكونات البنكية في السودان والمكونات الاقتصادية بصفة عامة لايجاد تسهيلات كبرى لحل المشاكل الخاصة بالإعتمادات"



خطط استثمارية بين السودان والجمهورية الاسلامية الايرانية في الفترة القادمة بدأتها الجمهورية بإرسال وفد استثماري كبير للسودان تزامنًا مع ذكرى الثورة .

التفاصيل في الفيديو المرفق ...