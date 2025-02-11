أوروبا وكندا تتأهبان للرد بشكل حازم على رسوم ترامب الجمركية

العالم – خاص بالعالم

ترامب يفتح النار على اوروبا و كندا في خطابه المثير للجدل بعد ما اعلن عن عزمه فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي ليصبح التالي في قائمة الدول المستهدفة بعد المكسيك وكندا والصين.



وفي تنفيذ اولي لتهديداته وقع ترامب أوامر تنفيذية فرض بموجبها رسوما جمركية بنسبة 25 بالمائة على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم بدون استثناءات ليجتاز مرحلة جديدة من الحرب التجارية.



وشدد ترامب أنه سيفرض خططا لفرض رسوم جمركية على دول أخرى على أساس المعاملة بالمثل، وأنه يدرس أيضا فرض رسوم جمركية على السيارات ورقائق أشباه الموصلات والأدوية.

توالت ردود الافعال الدولية المنددة بهذه الاجراءات التي اعتبرت تهديدا لاستقرار الاقتصاد العالمي.



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وفي السياق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الرسوم 'غير المبررة'، مشددة على أن بروكسل ستتخذ ردا 'حازما' لحماية المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.

من جانبه قال وزير الصناعة الفرنسي ان اوروبا سترد بشكل حازم وموحد على الرسوم الجمركية.

فيمادعى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دول الاتحاد الأوروبي للرد على أحدث إعلان للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

المستشار الألماني أولاف شولتس بدوره شدد ان أوروبا سترد بشكل موحد على الرسوم الجمركية الأميركية.



مضيفا ان الاتحاد الأوروبي يمكنه التحرك في غضون ساعة إذا فرض ترامب رسوما جمركية عليه.



اما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اكد ان رد بلاده سيكون حازما وقويا إذا لزم الأمر.

بين مقال اعتبر وزير التجارة في كوريا الجنوبية الرسوم الجمركية الاميركية الجديدة فرصة للشركات الكورية لإيجاد أسواق تصدير جديدة.

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