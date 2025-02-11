الرئيس الأمريكي ترامب يهدد بفتح أبواب الجحيم على غزة.. والسبب؟!

العالم – خاص بالعالم



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بفتح أبواب الجحيم على غزة بعد سنة ونصف من إبادة الاحتلال وتدميره للقطاع.

لكن شاهدا من أهله شهد بأن ما قالته حماس صحيح وأن الاحتلال يخرق وعلى مدى الثلاثة والعشرين يوما الماضية البروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار.



وكشف تقرير لصحيفة 'نيويورك تايمز الأميركية نقلا مسؤولين إسرائيليين ووسطاء عملوا على اتفاق تبادل الأسرى أن حديث حماس دقيق عن عدم وفاء الكيان بوعوده في المرحلة الأولى مشيرين الى أن الكيان لم يلتزم بإرسال مئات آلاف الخيام لغزة ضمن إمدادات أخرى.



فمن أصل ستمئة شاحنة مساعدات إنسانية نص عليها الاتفاق ضمن البروتوكول الإنساني لم يسمح الاحتلال الا بدخول أربعة بالمئة فقط من احتياجات القطاع من الخيام وخمسة بالمئة فقط من شاحنات الوقود مانعا إدخال خمسين شاحنة وقود إلى غزة يوميا وسامحا بدخول ثلاثة وخمسن الف خيمة من أصل مئتي ألف.



ورغم نص الاتفاق على خروج مئة وخمسين جريحا بشكل يومي للعلاج في الخارج لم يسمح الكيان الا بخروج حوالي أربعة وأربعين جريحا فقط يوميا. وهناك عدد من الجرحى توفوا أثناء انتظار السماح لهم بالخروج من معبر رفح.



ولم يسمح الاحتلال بدخول أي كارافان، بيت متنقل من أصل ستين ألفا متفق عليها كما لم يسمح إلا بإدخال أربعة آليات ثقيلة لرفع الركام وفتح الشوارع واستخراج الجثث رغم حاجة القطاع إلى خمسمئة منها مع العلم أن هناك حوالي أربعة عشر ألف مفقود في غزة ويتوقع أن آلاف الجثث موجودة تحت الأنقاض.



كذلك لم يسمح الاحتلال حتى الآن بدخول مواد البناء لإعادة ترميم وتأهيل المستشفيات ومراكز الدفاع المدني التي دمرها وغيرها وغيرها من الخروقات للاتفاق . إخلال أكد مكتب غزة الحكومي أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وأن استمرار هذا السلوك دون محاسبة يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...