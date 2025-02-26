صفقة التبادل .. إلى أين ؟

العالم - باختصار

حماس : تم التوصل لاتفاق لحل مشكلة تأخير الاحتلال الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

سيطلق الاحتلال سراح جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان مقررا أن يفرج عنهم السبت الماضي.

في المقابل ستسلم حماس جثث 4 أسرى إسرائيليين يوم الخميس.

عرقل نتنياهو إطلاق سراح نحو 620 أسيرا فلسطينيا كان من المقرر الإفراج عنهم السبت الماضي.

موقع اكسيوس : ستيف ويتكوف قد يتوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد لدفع مسار المفاوضات.

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تريد أن ترى إستمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

هيئة البث الإسرائيلية : عائلات الأسرى طالبت بالإنتقال للمرحلة الثانية من الصفقة لا بتمديد المرحلة الأولى.

هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين : نتنياهو يلعب بالنار ويلوح بإشعال حرب أخرى ستؤدي إلى إنهيار الإتفاق.

في حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة، سنشهد إما استئناف القتال أو تجميد الوضع الحالي.

ضمن 33 أسيرا إسرائيليا أحياءً وأمواتا، نصت المرحلة الأولى من الاتفاق على إطلاق سراحهم.

أفرجت الفصائل الفلسطينية بالفعل عن 25 أسيرا حيا و4 أموات على 7 دفعات.

مقابل هؤلاء، أفرجت "إسرائيل" عن 1135 من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

تقدر تل أبيب وجود 62 أسيرا إسرائيليا لازالوا في غزة (أحياء وأمواتا).

يحتجز الاحتلال آلاف الفلسطينيين ويرتكب بحقهم تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا.

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