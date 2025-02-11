الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٥
٠٣:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

ترامب واتفاق غزة

الثلاثاء ١١ فبراير ٢٠٢٥ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

هدد دونالد ترامب بإلغاء وقف إطلاق النار في غزة إذا لم يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين.

العالمباختصار

أشار ترامب إلى أنه قد يعتبر السبت المقبل موعدا نهائيا للإفراج عن الأسرى الصهاينة.

ترامب: أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعد الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت.

أبوعبيدة: المقاومة ستؤجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق.

أبوعبيدة: إسرائيل خرقت الاتفاق وأخرت عودة النازحين إلى الشمال ومنعت إدخال مواد إغاثية.

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو بدأ مشاورات أمنية في ضوء موقف حماس الأخير.

يسرائيل كاتس: إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح الأسرى يعد خرقا كاملا لوقف إطلاق النار.

مكتب نتنياهو: صدور تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.

بن غفير: الرد الوحيد على بيان حماس يجب أن يكون هجوما ناريا واسعا من الجو والبر.

موقع أكسيوس: تأجيل الإفراج عن الأسرى قد يكون ردا على خطة ترامب للاستيلاء على غزة.

هيئة البث الإسرائيلية: هناك حالة من الغضب تسود بسبب تأجيل إسرائيل لمباحثات المرحلة الثانية.

هاآرتس: أداء إسرائيل يشكل خطرا على استمرار تحرير المخطوفين.

مكتب نتنياهو: إسرائيل تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب.

أفيغدور ليبرمان: احذر من انقسام هائل بين الإسرائيليين إذا لم ننجز المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

سموتريتش: سننسحب من الحكومة في حال ذهب نتنياهو للمرحلة الثانية من الاتفاق.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

ترامب يهدد الأردن ومصر بقطع المساعدات إذا رفضوا استقبال الغزيين