ترامب واتفاق غزة

العالم – باختصار
أشار ترامب إلى أنه قد يعتبر السبت المقبل موعدا نهائيا للإفراج عن الأسرى الصهاينة.
ترامب: أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعد الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت.
أبوعبيدة: المقاومة ستؤجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق.
أبوعبيدة: إسرائيل خرقت الاتفاق وأخرت عودة النازحين إلى الشمال ومنعت إدخال مواد إغاثية.
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو بدأ مشاورات أمنية في ضوء موقف حماس الأخير.
يسرائيل كاتس: إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح الأسرى يعد خرقا كاملا لوقف إطلاق النار.
مكتب نتنياهو: صدور تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.
بن غفير: الرد الوحيد على بيان حماس يجب أن يكون هجوما ناريا واسعا من الجو والبر.
موقع أكسيوس: تأجيل الإفراج عن الأسرى قد يكون ردا على خطة ترامب للاستيلاء على غزة.
هيئة البث الإسرائيلية: هناك حالة من الغضب تسود بسبب تأجيل إسرائيل لمباحثات المرحلة الثانية.
هاآرتس: أداء إسرائيل يشكل خطرا على استمرار تحرير المخطوفين.
مكتب نتنياهو: إسرائيل تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب.
أفيغدور ليبرمان: احذر من انقسام هائل بين الإسرائيليين إذا لم ننجز المرحلة الثانية من صفقة التبادل.
سموتريتش: سننسحب من الحكومة في حال ذهب نتنياهو للمرحلة الثانية من الاتفاق.
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