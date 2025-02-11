ترامب واتفاق غزة

العالم – باختصار

أشار ترامب إلى أنه قد يعتبر السبت المقبل موعدا نهائيا للإفراج عن الأسرى الصهاينة.

ترامب: أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعد الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت.

أبوعبيدة: المقاومة ستؤجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق.

أبوعبيدة: إسرائيل خرقت الاتفاق وأخرت عودة النازحين إلى الشمال ومنعت إدخال مواد إغاثية.

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو بدأ مشاورات أمنية في ضوء موقف حماس الأخير.

يسرائيل كاتس: إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح الأسرى يعد خرقا كاملا لوقف إطلاق النار.

مكتب نتنياهو: صدور تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.

بن غفير: الرد الوحيد على بيان حماس يجب أن يكون هجوما ناريا واسعا من الجو والبر.

موقع أكسيوس: تأجيل الإفراج عن الأسرى قد يكون ردا على خطة ترامب للاستيلاء على غزة.

هيئة البث الإسرائيلية: هناك حالة من الغضب تسود بسبب تأجيل إسرائيل لمباحثات المرحلة الثانية.

هاآرتس: أداء إسرائيل يشكل خطرا على استمرار تحرير المخطوفين.

مكتب نتنياهو: إسرائيل تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب.

أفيغدور ليبرمان: احذر من انقسام هائل بين الإسرائيليين إذا لم ننجز المرحلة الثانية من صفقة التبادل.

سموتريتش: سننسحب من الحكومة في حال ذهب نتنياهو للمرحلة الثانية من الاتفاق.

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