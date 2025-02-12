رئيس الحكومة اللبنانية: أمامنا فرصة جديدة للبلاد لا يجب إضاعتها

وقال: "لم أنقطع يوما عن لبنان وحياته السياسية، وما دفعني للعودة اليوم هو وجود فرصة جديدة أمام البلد. نحن أمام فرصة جديدة ويجب ألا نفوتها كما حصل خلال السنوات الماضية"، لافتاً إلى أن "الحكومات الوطنية كانت تشل البلاد".

وأضاف: "تشاورت مع الكتل السياسية وقلت لهم إنني أريد وزراء غير حزبيين وأن يتم قبولهم من قبل الكتل، لأننا نريد كسب الثقة".

وتابع: "معيار التيار الوطني الحر لتمثيله كان حجم كتلته النيابية، ونحن لم نكن نعتمد هذا المعيار. كما لا يوجد أي عرف يقول إن وزارة المالية للشيعة، ومن الخطأ التحدث بـ(وزارات سيادية)، فكل الوزارات سيادية بالنسبة لي".

وأكد أن "الحكومة ستحصن نفسها بناء على ثقة المواطنين. هذه حكومة انتقالية لبناء دولة ومؤسسات".

وأشار سلام إلى أن لديه "إحصاء يؤكد أن نسبة الرغبة لدى الشباب بالهجرة تبلغ 69%، وسنحاول تغيير ذلك بتأمين فرص العمل".

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وأوضح أن "ما تبين لنا أن الحكومات السابقة كانت شللا وطنيا، ولم تكن هناك جهة تحاسبها. لذلك عملنا على تعزيز مبدأ فصل السلطات وحيادية الحكومة".

وختم بالقول: "من خرج من الحكومة حاول فرض معاييره عليّ، والتيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران باسيل كان يتعامل بحسابات ومعايير خاصة تُصعّب التعامل معها".